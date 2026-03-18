Investimento da Jerónimo Martins este ano deverá situar-se em 1,2 mil ME

"O programa de investimento mantém-se como primeira prioridade de alocação de capital, devendo, em 2026, situar-se em cerca de 1,2 mil milhões de euros", refere o grupo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado líquido da Jerónimo Martins subiu 7,9% no ano passado, face a 2024, para 646 milhões de euros.