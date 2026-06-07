Economia
Conversa Capital
IRS. Milhares de declarações por liquidar, revela Bastonária dos Contabilistas
O processo de reembolsos do IRS praticamente parou. Há milhares de declarações por liquidar.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
A indicação é dada pela Bastonária da Ordem dos Contabilistas em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios.
Segundo Paula Franco, inicialmente, para as declarações automáticas, os reembolsos foram rápidos, mas agora o processo está praticamente parado.
Para este atraso a Bastonária dos contabilistas não encontra justificação. Sobre a continuidade da descida do IRS, Paula Franco admite que o equilíbrio é sempre difícil, porém acredita que há margem para isso acontecer. Já em relação à Prestação Social Única (PSU), a representante dos contabilistas reconhece o mérito da medida para travar abusos, no entanto considera que a medida tem de ser bem explicada a quem beneficia dela e isso inclui continuar a apostar num atendimento presencial. Nesta entrevista, Paula Franco faz ainda uma avaliação do pacote fiscal para a habitação. A representante dos contabilistas considera que é positivo, mas não é "um milagre" e vem acompanhado de muitas condicionantes que podem bloquear a sua execução. Dá como exemplo da dificuldade de aplicação a redução do IVA para os 6 por cento na autoconstrução, que vem acompanhada de um conjunto de condições que podem ser fatais para o proprietário se não estiver com muita atenção. Entre as medidas do pacote fiscal para a habitação, Paula Franco considera que o reinvestimento das mais-valias, em casas que se destinam a arrendamento, pode ser a medida mais eficaz e admite que até podia ter ido mais longe. Sobre a reforma fiscal, a Bastonária da Ordem dos Contabilistas considera que as intenções são boas, mas continuam a não se sentir os resultados. Dá como exemplo a carteira digital, que está parada desde janeiro. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.