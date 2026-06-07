IRS. Milhares de declarações por liquidar, revela Bastonária dos Contabilistas

A indicação é dada pela Bastonária da Ordem dos Contabilistas em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios.







Segundo Paula Franco, inicialmente, para as declarações automáticas, os reembolsos foram rápidos, mas agora o processo está praticamente parado.

Para este atraso a Bastonária dos contabilistas, Paula Franco admite que o equilíbrio é sempre difícil, porém acredita que, a representante dos contabilistas reconhece o mérito da medida para travar abusos, no entanto considera quee isso inclui continuar a apostar num atendimento presencial.que podem bloquear a sua execução., que vem acompanhada de um conjunto dese não estiver com muita atenção.e admite que até podia ter ido mais longe.