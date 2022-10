IRS. O que significam as medidas do OE2023?

Foto: Lusa

O Orçamento do Estado para 2023 permite manter ou baixar o IRS a quem tiver aumentos salariais até 5,1 por cento. As famílias com mais do que um filho abaixo dos seis anos vão pagar menos imposto no próximo ano. Mas, de uma forma geral, e na análise dos economistas da consultora Delloite, a proposta do Governo deixa quase tudo na mesma.