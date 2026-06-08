Japão mantém em 0,5% crescimento do PIB entre janeiro e março

O consumo privado, que representa cerca de 60% da economia japonesa, manteve o crescimento de 0,3% registado inicialmente, encadeando o seu quinto trimestre consecutivo de crescimento, de acordo com os dados revistos publicados hoje pelo Governo japonês.

Além disso, o crescimento das exportações nos três primeiros meses do ano, que nos dados preliminares publicados em maio registaram um aumento de 1,7%, subiram efetivamente 1,8%, embora as importações tenham diminuído, passando de um aumento de 0,5% para 0,4% após a revisão dos dados.

O investimento empresarial passou a registar uma redução de 0,7% em relação ao último trimestre do ano anterior, contra um aumento de 0,3% registado no relatório de maio.

O investimento público, em contrapartida, passou a registar um aumento de 1,5%, contra os 1,4% inicialmente reportados.

Em termos anualizados, a economia japonesa registou um crescimento de 1,8%, três pontos percentuais abaixo do valor indicado no relatório preliminar.

Os dados surgem depois de o Governo da primeira-ministra conservadora, Sanae Takaichi, ter aprovado, no final da semana passada, um orçamento adicional de 3,11 biliões de ienes (cerca de 16.700 milhões de euros) para fazer face ao aumento dos preços da energia devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Os planos de estímulo ambiciosos de Takaichi deixaram os investidores nervosos devido à dependência do Japão da emissão de dívida e contribuíram para elevar o rendimento das obrigações japonesas a níveis nunca vistos desde a década de 1990.