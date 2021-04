Japão ratifica acordo de comércio livre da Ásia-Pacífico

Tóquio espera que o acordo impulsione o crescimento do produto interno bruto (PIB) em 2,7% e ajude a criar cerca de 570 mil postos de trabalho.O tratado é visto como uma plataforma para apoiar a ascensão da China como potência económica na região Ásia-Pacífico, em detrimento dos Estados Unidos.O PIB dos países signatários é equivalente a 30% da economia mundial, enquanto que o acordo representa cerca de 28% do comércio mundial e um mercado de cerca de 2,2 mil milhões de pessoas, cerca de um terço da população mundial.A RCEP vai entrar em vigor 60 dias depois de ser ratificado por pelo menos seis membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e três dos parceiros signatários externos: Japão, China, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A ASEAN é composta pela Myanmar (antiga Birmânia), Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname