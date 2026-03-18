Jerome Powell. Subida do preço da energia vai aumentar inflação "a curto prazo"

"As repercussões dos acontecimentos no Médio Oriente sobre a economia americana são incertas. A curto prazo, o aumento dos preços da energia fará subir a inflação global", afirmou em conferência de imprensa, após a reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).

No entanto, é "demasiado cedo para determinar a amplitude e a duração dos potenciais efeitos sobre a economia", acrescentou.

Powell afirmou que o ligeiro aumento dos preços previsto pela instituição para este ano já reflete o impacto da subida do preço do petróleo decorrente da guerra contra o Irão.

O presidente do banco central indicou na conferência de imprensa que a Fed elaborou as suas previsões de inflação, que para este ano refletem um aumento de duas décimas até aos 2,7% para a inflação subjacente, "sem dúvida ligadas aos acontecimentos no Médio Oriente e ao preço do petróleo".