João Salgueiro. SEDES lamenta falecimento de fundador e "alma" da associação

Num comunicado hoje divulgado, a SEDES afirma que a associação "está de luto com a morte de um dos seus fundadores e a sua alma", adiantando que "humanista e democrata, João Salgueiro era um Patriota sempre ao serviço, tinha um sentido de missão único e uma visão de futuro, por um país mais justo e equitativo".

"Perde o país e perdemos todos, com o falecimento um dos portugueses mais brilhantes das últimas décadas, deixou-nos um Português maior, uma referência e exemplo que procuraremos sempre honrar", considera a SEDES.

A SEDES refere ainda que João Salgueiro foi presidente da Assembleia Geral da SEDES, da qual foi fundador em 1970, economista e político, foi vice-governador do Banco de Portugal (1974), ministro de Estado e das Finanças (1981-1983), presidente da Caixa Geral de Depósitos (1996-2000) e presidente da Associação Portuguesa de Bancos (1994-2009).

João Salgueiro "exerceu funções de docente em diversas universidades, foi membro do Conselho Económico e Social (CES), vice-presidente do Conselho da Federação Bancária Europeia e presidente do Conselho Geral da Associação EuroDefense-Portugal", indica a SEDES, precisando que o economista "foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo (2010) e, na qualidade de fundador e presidente da Assembleia Geral da SEDES, foi distinguido com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2021)".

O economista e ex-ministro das Finanças João Salgueiro, que morreu na sexta-feira aos 88 anos, iniciou a sua vida profissional no Banco de Fomento Nacional e manteve sempre um percurso ligado à banca.

João Maurício Fernandes Salgueiro nasceu em Braga a 04 de setembro de 1934 e licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa.