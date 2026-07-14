Jogo online. Está a aumentar o número de reclamações sobre levantamento de prémios

A jurista da DECO, Magda Canas, em declarações à RTP Antena 1, explica que mais de metade delas é sobre o levantamento dos prémios.





A análise realizada pela DECO Proteste revela que mais de metade das reclamações (55%) dizem respeito a impedimentos ao levantamento de prémios, o que significa que há apropriação indevida de fundos por parte das plataformas.





Existem 30 plataformas licenciadas no país, num mercado que continua a crescer.





Outro dado preocupante para a Defesa do Consumidor é que cerca de 28% das reclamações analisadas envolvem plataformas potencialmente não licenciadas em Portugal, onde os consumidores podem ficar mais desprotegidos perante conflitos ou incumprimentos dos operadores.



Para a jurista da DECO este factor revela alguma preocupação até porque algumas das plataformas não estão a respeitar o mecanismo da auto-exclusão.





A DECO Proteste defende uma maior fiscalização e um reforço dos mecanismos de jogo responsável, bem como a melhoria dos processos de reposta às reclamações dos jogadores.