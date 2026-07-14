Economia
Jogos online. Está a aumentar o número de reclamações sobre levantamento de prémios
Estão a aumentar junto da DECO as reclamações relacionadas com as plataformas de jogo online. Só primeiro semestre a defesa do consumidor recebeu 87 queixas. O dobro das reclamações registadas durante todo o ano passado.
A jurista da DECO, Magda Canas, em declarações à RTP Antena 1, explica que mais de metade delas é sobre o levantamento dos prémios.
Existem 30 plataformas licenciadas no país, num mercado que continua a crescer.
Para a jurista da DECO este factor revela alguma preocupação até porque algumas das plataformas não estão a respeitar o mecanismo da auto-exclusão.