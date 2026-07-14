Jogos online. Está a aumentar o número de reclamações sobre levantamento de prémios

A jurista da DECO, Magda Canas, em declarações à RTP Antena 1, explica que mais de metade delas é sobre o levantamento dos prémios.

Existem 30 plataformas licenciadas no país, num mercado que continua a crescer.

Para a jurista da DECO este factor revela alguma preocupação até porque algumas das plataformas não estão a respeitar o mecanismo da auto-exclusão.





A DECO Proteste defende uma maior fiscalização e um reforço dos mecanismos de jogo responsável, bem como a melhoria dos processos de reposta às reclamações dos jogadores.