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Jornalistas da RTP pedem suspensão imediata do processo de uniformização das marcas

Jornalistas da RTP pedem suspensão imediata do processo de uniformização das marcas

Os jornalistas da RTP rejeitaram hoje em plenário a uniformização das marcas RTP por considerarem que está "em curso a fragilização da informação do serviço público" e pediram a suspensão do processo, segundo o Conselho de Redação da Rádio.

Lusa /

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Os jornalistas da rádio e da televisão condenam terem sido excluídos das mudanças anunciadas para entrarem em vigor a partir de 30 de março e "rejeitam as alterações nunca negociadas e exigem a suspensão imediata do processo", lê-se na nota do CR-Rádio, à qual a Lusa teve acesso.

Os jornalistas "não se reveem nas alterações, porque implicam o esvaziamento de marcas históricas consolidadas, perda de autonomia das respetivas redações e evidente prejuízo para todos os cidadãos e para a democracia".

Os jornalistas, reunidos em plenário, rejeitam a uniformização das marcas RTP.

Estes não abdicam das marcas históricas incluídas no universo da Rádio e Televisão de Portugal: Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional, Antena1 Açores, Antena 1 Madeira e Antena 3 Madeira, RTP 1, RTP 2, RTP Notícias, RTP Madeira, RTP Açores, RTP Internacional, RTP África.

"Os profissionais da RTP são os primeiros interessados na modernização da empresa e na melhoria do serviço público de informação da rádio e da televisão, mas continuarão atentos a todos os ataques que se façam à independência e democracia", lê-se no documento.

No anúncio do plenário de hoje, o Conselho de Redação da Televisão (CR-TV) e o Conselho de Redação da Rádio (CR-Rádio) referiram que foi "apresentada aos jornalistas como consolidada uma nova imagem para o grupo RTP", alertando para a "potencial perda de identidade e capacidade editorial".

"Prevê-se que a mudança iniciada com a RTP Notícias (no canal de televisão e no website) se estenda até ao final deste mês com uma nova imagem dos vários canais de televisão e de rádio. No caso das marcas da Antena 1, Antena 2 e Antena 3, as alterações são profundas, porque deixam para um plano secundário estes títulos históricos em detrimento de uma marca única - RTP - introduzida no início de cada nome", afirmaram em comunicado.

Os jornalistas presentes em plenário aprovaram a moção em que rejeitam a uniformização das marcas RTP, por unanimidade, com 118 votos.

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