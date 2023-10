José Júdice e Ana Cáceres Monteiro integram direção do Diário de Notícias

Num comunicado datado de 03 de outubro, o Conselho de Administração da GMG refere que, em reunião com o Conselho de Redação (CR) do título, "solicitou o respetivo parecer para a nomeação da nova direção de informação do Diário de Notícias".

A nova direção, que acontece depois de Rosália Amorim ter deixado a liderança do DN e assumido as funções de diretora de informação da rádio TSF, será "constituída pelos jornalistas José Júdice, Leonídio Paulo Ferreira e Ana Cáceres Monteiro, respetivamente diretor, diretor-adjunto e subdiretora", lê-se no comunicado.

"O jornalista José Júdice possui uma extensa experiência profissional tendo iniciado o seu percurso na secção portuguesa da BBC", sendo que "a seguir ao 25 de Abril, integrou a equipa da RTP2 tendo a seu cargo a Informação 2, jornal televisivo que apresentou durante dois anos", detalha a administração da GMG, no comunicado.

Posteriormente, trabalhou nos jornais Expresso e Público e, em 1987, ganhou o prémio Gazeta de Jornalismo de Imprensa.

Leonídio Paulo Ferreira é jornalista do DN desde 1992, "especializou-se na área internacional" e "fez reportagens em países como EUA, Guiné-Bissau, Israel, Síria, Irão, Iraque, Afeganistão, Índia, Coreia do Sul, China ou Japão".

Até agora foi diretor-adjunto do DN, tendo já, em duas ocasiões, assumido funções de diretor interino do jornal.

Já Ana Cáceres Monteiro iniciou a carreira jornalística há 33 anos, no Semanário Sete, tendo passado pela RTP, Diário 24 Horas e pelo grupo Impresa e Media Capital, onde foi redatora, grande repórter, editora executiva do departamento de edições corporativas.

Além disso, "foi diretora editorial do grupo Masemba, editora executiva e subdiretora do Jornal Económico e subdiretora do Semanário Novo", refere a GMG.