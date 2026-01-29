Junta das Meirinhas em Pombal antecipa 500 milhões de euros de prejuízo

"Neste momento, eu quantifico mais de 500 milhões [de euros] de prejuízo só na freguesia das Meirinhas. Em 95% da minha freguesia as pessoas estão a viver à chuva", afirmou à agência Lusa João Pimpão, presidente daquela junta do distrito de Leiria.

Segundo o autarca, uma das empresas da freguesia, a Adelino Duarte da Mota, que "fornece 80% da pasta para a cerâmica nacional, tem mais de 30 milhões de euros de prejuízo".

"A fábrica subiu e rodou [devido ao vento], está em risco a fileira da cerâmica nacional", avisou, adiantando que na empresa Transportes Central Pombalense "os telhados voaram todos, estão mais de 10 milhões de euros de prejuízo".

João Pimpão acrescentou que "todas as empresas, mas todas, todas, todas, que têm infraestruturas, têm as máquinas à chuva", e alertou que se não forem colocados geradores nas maiores empresas da freguesia vai haver "um prejuízo incalculável".

"Isto está muito, muito, muito difícil, muito duro, isto está uma desgraça, está uma vergonha, está um horror", relatou, avisando que a freguesia não tem eletricidade, nem telecomunicações.