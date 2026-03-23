Juros da dívida de Portugal sobem de forma acentuada a dois, cinco e 10 anos

Cerca das 09:30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,553%, um máximo desde outubro de 2023, contra 3,512% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 3,037%, um máximo desde novembro de 2023, contra 3,001%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam para 2,799%, um máximo desde julho de 2024, contra 2,735% na sexta-feira.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também disparavam, para 3,057%, contra 3,041% na sexta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:30:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

23/03.......2,799...3,037.....3,553

20/03.......2,735...3,001.....3,512

Espanha

23/03.......2,879...3,111.....3,615

20/03.......2,819...3,067.....3,578

Grécia

23/03.......2,970...3,342.....3,995

20/03.......2,908...3,269.....3,942

Irlanda

23/03.......2,746...2,890.....3,330

20/03.......2,699...2,853.....3,304

Itália

23/03.......3,027...3,421.....4,026

20/03.......2,942...3,344.....3,962

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.