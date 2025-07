Juros dos depósitos a prazo caem em maio pelo 17.º mês consecutivo

De acordo com os dados do supervisor bancário, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares recuou em maio 0,15 pontos percentuais (p.p.) face a abril e compara com 2,72% do mesmo mês do ano anterior.

Esta é a remuneração mais baixa dos depósitos a prazo pelos bancos portugueses desde maio de 2023 (1,39%), depois de em dezembro do mesmo ano ter atingido um máximo de 12 anos de 3,08%.

Desde aí que esta taxa tem recuado de forma consecutiva.

No final de maio, o montante de novos depósitos a prazo de particulares atingiu 13.093 milhões de euros, mais 123 milhões de euros que em abril e 23,4% acima do valor homólogo.

A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano baixou 0,15 p.p. entre abril e maio, para 1,50%. Apesar da redução, esta "continuou a ser a classe de prazo com a remuneração média mais elevada e representou 95% dos novos depósitos em maio".

No quadro europeu, a média também registou uma queda, de 0,11 p.p. em maio, fixando-se em 1,87%.

Portugal desceu uma posição entre os países da área do euro e manteve-se na quarta posição entre os países com a taxa de juro média mais baixa.

Junto das empresas, a remuneração média para depósitos a prazo passou de 2,01% em abril, para 1,84% em maio, tendo os novos depósitos somado 9.101 milhões de euros (menos 747 milhões de euros em cadeia e mais 20,1% em termos homólogos).

Após um período de estímulo nas remunerações dos depósitos - com o aumento das taxas de juro diretoras -, a taxa de juro associada voltou a descer.