Lãnd Design Award premeia projetos que utilizem a lã como matéria-prima principal

O concurso está integrado na programação global do evento Lãnd - Wool Inovation Week que vai decorrer em Manteigas, na serra da Estrela, no distrito da Guarda, de domingo ao dia 21.

O Lãnd Design Award 2023 "vai distinguir peças e soluções inovadoras que utilizem a lã como matéria-prima e que incorporem a sustentabilidade e a economia circular como princípio norteador", segundo a organização.

Os prémios do concurso, que tem como mecenas o Crédito Agrícola, destinam-se a estudantes de design e a profissionais, que podem concorrer até ao dia 31.

Será atribuído um prémio por categoria (estudante de design e profissional de design) e um terceiro (intitulado Prémio Crédito Agrícola Sustentabilidade), que será conferido "ao projeto que mais se destacar na forma como utiliza a lã de acordo com os princípios da economia circular e boas práticas de sustentabilidade ambiental, social e económica".

O vencedor do Prémio Crédito Agrícola Estudante, para além de um valor pecuniário, terá ainda a oportunidade de usufruir de um estágio remunerado na empresa Burel Factory ou Ecolã, com a duração de três meses, e apoio técnico na produção do projeto submetido.

Já os vencedores dos Prémios Crédito Agrícola Profissional, destinado a designers e outros criativos e Crédito Agrícola Sustentabilidade, vão ter acesso a uma residência criativa durante cinco dias, também na Burel Factory ou Ecolã, e apoio técnico na produção do projeto submetido, para além do valor pecuniário.

O Lãnd Design Award 2023 está integrado no projeto Lãnd - Wool Innovation Week, que coloca a lã de ovelhas típicas da serra da Estrela no centro de várias atividades e iniciativas para "aportar valor ao território e às comunidades locais, por via da inovação, do design e da investigação científica".

O projeto inclui uma semana de inovação dedicada à lã, que decorrerá entre domingo e o dia 21, em Manteigas, na serra da Estrela, com residências criativas, concursos de design, conferências, `workshops`, dias abertos, sessões de cocriação com as comunidades locais e exposições, entre outras iniciativas.

Lãnd - Wool Innovation Week é uma iniciativa promovida pelo município de Manteigas, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM).

O projeto é cofinanciado no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE "iNature - Turismo Sustentável em Áreas Classificadas" do Centro 2020, integrado no Eixo Experimentação: Aldeias de Montanha Ecossistema Criativo e Comunitário e enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Produção e Consumo Sustentável), 13 (Ação Climática) e 15 (Proteger a Vida Terrestre).