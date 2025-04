Líder de Macau teme défice mas vai rever orçamento para reforçar apoios sociais

"Estou preocupado, se as receitas de jogo só alcançarem 15 mil milhões [de patacas por mês, equivalente a 1,65 mil milhões de euros], poderá resultar em défice orçamental", disse Sam Hou Fai aos deputados.

O anterior chefe do executivo, Ho Iat Seng, tinha previsto receitas de jogo de 240 mil milhões de patacas (26,4 mil milhões de euros) em 2025, ou 20 mil milhões (2,2 mil milhões de euros) por mês.

Mas, nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas totais de 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros), abaixo da meta fixada pelo Governo, apesar de um aumento de 0,6% em comparação com o mesmo período de 2024.

"Temos de ter um sentimento de risco", alertou Sam Hou Fai, durante o debate das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2025, na Assembleia Legislativa, o parlamento local.

A Lei Básica, a "miniConstituição" de Macau, exige que as contas públicas se mantenham em terreno positivo.

O líder do Governo lembrou que a China continental - de longe a principal fonte de turistas para Macau - caiu em deflação (queda anual dos preços ao consumidor) em março, pelo segundo mês consecutivo, "mas as poupanças aumentaram".

Sam Hou Fai defendeu que estes dados mostram que a população chinesa tem também "um sentimento de risco", que já vinha antes do novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciar uma guerra comercial com a China.

Na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa após a apresentação das LAG, o chefe do executivo admitiu que as tarifas impostas por Trump terão um impacto "mais indireto" em Macau.

Sam Hou Fai apontou como prováveis consequências a diminuição, tanto do consumo das famílias locais, como uma quebra no número de visitantes e no consumo, sobretudo em caso de desvalorização do renmimbi, a moeda da China continental.

Ainda assim, o líder do Governo garantiu hoje que irá rever o orçamento para 2025, preparado pelo antecessor, para medidas como a criação de um fundo, no valor de 10 mil milhões de patacas (1,1 mil milhões de euros), para apoiar as pequenas e médias empresas.

Sam Hou Fai admitiu que as despesas correntes, com apoios sociais e com a função pública, "só vão aumentar, não diminuir", mas preferiu concentrar-se na diversificação das receitas públicas.

Nos primeiros dois meses de 2025, os impostos sobre o jogo representaram 89,3% das receitas correntes do Governo de Macau.

As seis operadoras de jogo da cidade pagam um imposto direto de 35% sobre as receitas do jogo, 2,4% destinado ao Fundo de Segurança Social de Macau e ao desenvolvimento urbano e turístico e 1,6% entregue à Fundação Macau para fins culturais, educacionais, científicos, académicos e filantrópicos.