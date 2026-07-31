Líder do BPI diz que é preciso construir mais casas e não inventar mais medidas
O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, defendeu hoje que é necessário construir mais casas em Portugal, considerando-a a única forma de estabilizar os preços da habitação, pedindo para que não se inventem mais medidas.
"Não acredito em nenhuma medida que faça estabilizar os preços no crédito da habitação, se não for por construção de mais habitação. Não inventem mais medidas, por favor. Não vale a pena. A única medida possível é conseguirmos encontrar um mecanismo de conseguirmos construir muito mais habitação", afirmou, durante a apresentação de resultados semestrais do BPI, em Lisboa.
O gestor disse que há rotação de casas no mercado, mas poucas casas novas a entrar, pelo que a construção de mais imóveis "é fundamental" e "é completamente estratégico" para o país resolver o problema da oferta de habitação e de preços.
"A lei da oferta e da procura funciona sempre", defendeu, referindo-se à necessidade de haver mais construção.
Oliveira e Costa falou sobre os problemas na habitação depois de comentar as novas diretrizes do Banco de Portugal sobre a concessão de crédito, que entram em vigor no sábado, 01 de agosto, e que preveem como regra que os bancos só devam aprovar um crédito se a taxa de esforço de todos os empréstimos do cliente não superar 45% do rendimento.
O líder do BPI considerou que não há qualquer problema com a concessão do crédito à habitação e disse não antecipar que tal venha a surgir no curto ou no médio prazo, frisando que "o tema principal que se passa" não é esse, mas outro, o de que "não há casas" no mercado.
De seguida, insistiu que para haver habitação a preços controlados é necessário construir mais.
"Precisaríamos de ir para níveis de construção anual entre os 80 e 100 mil" fogos "nos próximos 5 ou 6 anos" para equilibrar o mercado "minimamente", situou.
O gestor disse que é preciso "claramente de reter os nossos jovens em Portugal", considerando que a principal razão para a emigração é o preço da habitação e não a falta de emprego.
Durante a apresentação de resultados, João Pedro Oliveira e Costa disse que o valor do crédito a habitação concedidos pelo BPI aos jovens até aos 35 anos com a garantia pública totalizou 1.600 milhões de euros no final de junho.
O montante corresponde a cerca de 8.000 contratos, referiu.