Líder do PS diz que Governo "perdeu a credibilidade" na negociação da reforma laboral





c/Lusa

"O Governo perdeu credibilidade pelo modo como conduziu o processo (de negociação). Agora vamos aguardar por aquilo que o Governo vai fazer", afirmou José Luís Carneiro, em Fafe, à margem da prova do Rali de Portugal.Para o líder do PS, "há uma resposta que tem de ser dada pela parte do Governo", pelo que o partido aguarda agora "a movimentação" do executivo e pela proposta que vai levar ao parlamento, esperando que “contemple as alterações sobre as quais tinha havido acordo, do meu ponto de vista, seria o caminho adequado".E questionou: "Ou vai levar a proposta tal qual a apresentou sem ter em consideração as matérias nas quais houve acordo? Será um caminho menos adequado", disse.José Luís Carneiro lembrou que "em 2023 foram feitas alterações às leis laborais, o PSD absteve-se, e depois, na campanha eleitoral nunca falou de leis laborais, no programa eleitoral não falou de leis laborais"."Portanto, vamos aguardar agora por aquilo que o Governo quer fazer", disse, deixando a garantia que o "PS nunca esteve disponível" para aprovar uma legislação que vise "tirar direitos aos jovens, tirar direitos às mulheres trabalhadoras, tirar direitos aos mais vulneráveis e particularmente prejudicar a compatibilização da vida familiar com a vida profissional".