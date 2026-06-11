Líder do PS preocupado com aumento dos encargos com a habitação

"Hoje, o Banco Central Europeu vai decidir sobre o aumento das taxas de juro. Significa isso que o Banco Central Europeu, pela primeira vez, está a ver de modo muito preocupado a inflação e os efeitos da inflação na vida das pessoas", disse José Luís Carneiro, depois de considerar que se trata de uma questão que "deve preocupar todos os portugueses".

O líder socialista, que falava aos jornalistas antes de uma visita ao porto de Setúbal, começou por ser questionado sobre a carta enviada pelo grupo parlamentar socialista ao ministro dos Assuntos Parlamentares sobre a Prestação Social Única (PSU), que será discutida a partir de sexta-feira no Parlamento, mas escusou-se a comentar o tema considerando que o mesmo deve manter-se na esfera da Assembleia da República.

José Luís Carneiro preferiu falar do previsível aumento das taxas de juro, que poderá ser anunciado ainda hoje pelo Banco Central Europeu (BCE), lembrando que os portugueses se deparam com o aumento da prestação da habitação "há oito meses consecutivos".

O líder socialista chamou a atenção para as dificuldades das famílias e dos jovens e renovou o apelo ao Governo para que considere as propostas socialistas destinadas a limitar os efeitos da guerra no Médio Oriente sobre a inflação e o custo de vida.

Para o líder socialista, "o aumento do custo de vida com os bens alimentares essenciais, com os combustíveis, a eletricidade e o gás", a par do "aumento expectável consecutivo com os juros dos empréstimos à habitação", justificam que o Governo "pare, escute e olhe para as propostas do PS".

Sobre a visita ao porto de Setúbal, José Luís Carneiro disse tratar-se de uma iniciativa dedicada à economia do mar que "representa cerca de quatro por cento do Produto Interno Bruto (PIB)".

Para o líder socialista, trata-se de um setor que constitui um dos "eixos estratégicos" do desenvolvimento económico do país, que foi uma prioridade política dos anteriores governos do PS sem continuidade com os governos liderados pelo PSD.

José Luís Carneiro considerou ainda que o porto de Setúbal, em articulação com o porto de Sines, é "essencial para a inserção da economia nacional na economia global" e defendeu a concretização de diversos investimentos previstos em acessibilidades e no reforço da capacidade portuária para promover o crescimento económico do país.

GR // JPS

Lusa/Fim