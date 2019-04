Líderes de 37 países participam em fórum sobre projeto internacional da China

Lusa19 Abr, 2019, 07:36 | Economia

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, confirmou ainda a presença de representantes de 150 países e organizações internacionais, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Entre os países representados pelos respetivos presidentes ou primeiros-ministros constarão Itália, Grécia, Rússia, Chile, Áustria, Suíça, Singapura, Filipinas, Quénia, Paquistão, Egito, República Checa, Hungria, Sérvia, Mongólia, Vietname ou Tailândia.

Lançada em 2013, pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" materializa a nova vocação internacionalista de Pequim.

O gigante projeto de infraestruturas visa ligar o Sudeste Asiático, Ásia Central, África e Europa, e é visto como uma versão chinesa do `Plano Marshall`, lançado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, permitindo a Washington criar a fundação de alianças que perduram até hoje.

Portugal é, até à data, um dos poucos países da UE a apoiar formalmente um projeto que tem suscitado divergências com as potências ocidentais, que veem uma nova ordem mundial ser moldada por um rival estratégico, com um sistema político e de valores profundamente diferente.

Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França ou Austrália não enviarão os respetivos líderes.

Xi Jinping inaugurará o fórum no dia 26 com um discurso, seguido por uma mesa redonda com os líderes dos diferentes países.

Wang afirmou que o segundo fórum dedicado à iniciativa, que conta já com a adesão de 126 países, procura atrair "cooperação de alta qualidade", e que este ano incluirá uma conferência para a comunidade empresarial, no dia 25.

Sob o lema "Construir um futuro mais brilhante", o evento focará na "melhoria da conectividade, explorar novas fontes de crescimento, criar novas sinergias e parcerias e promover o desenvolvimento sustentável", detalhou o ministro.

Wang considerou ainda que o projeto tem agora uma "base mais sólida e mais participantes", e garantiu que se "está a tornar uma rota para cooperação, prosperidade, abertura, desenvolvimento sustentável e benefício mútuo".

"A iniciativa foi criada pela China, mas as oportunidades são para todos", realçou.

O primeiro Fórum dedicado a "Uma Faixa, Uma Rota" foi realizado em maio de 2017, também em Pequim, e contou com líderes de 28 estados e a participação de representantes de cem países.

JPI // FST