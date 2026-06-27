Economia
Conversa Capital
Ligação de alta tensão entre Portugal e Espanha inaugurada na próxima semana. Governo cumpre meta dos 15%
A partir da próxima semana, Portugal vai estar a cumprir a meta dos 15 por cento traçada pela União Europeia (UE) para a ligação elétrica a Espanha e, dia 6 de julho, reúne com o Governo francês e espanhol, em Paris, para definir o calendário para a ligação a França.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Nesta entrevista Maria da Graça Carvalho explica que no dia 2 de julho vai ser inaugurada no Minho a ligação de alta tensão entre Portugal e Espanha, entre Ponte de Lima e Fontefria, no valor de 44 milhões de euros, ficando assim alcançada a meta dos 15%. Com as medidas que Espanha e Portugal estão a tomar, a ministra acredita que os dois países estão mais preparados para poder evitar outro apagão como o que aconteceu há um ano. Para além das redes como parte fundamental da estratégia para as renováveis, o Governo apresenta esta segunda-feira, dia 29 de junho, o Plano Nacional de Armazenamento prevê um leilão para baterias a ser lançado nesse mesmo dia e que a ministra acredita terá muita procura. O Plano Nacional de Armazenamento prevê uma capacidade de armazenamento de 5GW para o hídrico e semelhante para baterias, até 2040. Ainda nos próximos dias vai ser publicado o Decreto-Lei que congrega as novas regras para o mercado elétrico, como o mapa verde, a proteção dos consumidores e o regime de crise. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Patrícia Rua, do Jornal de Negócios.