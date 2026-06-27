Ligação de alta tensão entre Portugal e Espanha inaugurada na próxima semana. Governo cumpre meta dos 15%

A partir da próxima semana, Portugal vai estar a cumprir a meta dos 15 por cento traçada pela União Europeia (UE) para a ligação elétrica a Espanha e, dia 6 de julho, reúne com o Governo francês e espanhol, em Paris, para definir o calendário para a ligação a França.