Lira em mínimos face ao dólar e Bolsa de Istambul em baixa

A escolha do novo Presidente turco deverá ser adiada para uma segunda volta em 28 de maio, depois de o atual chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, ter vencido no domingo, mas sem maioria absoluta.

A lira oscila hoje em torno das 19,6 unidades por dólar, o pior valor da história, salvando uma queda momentânea na passada sexta-feira que atingiu níveis semelhantes, e marcando uma perda acumulada de 1% desde o início do mês.

A lira subiu ligeiramente em relação ao euro, em reação à descida da moeda europeia em relação à moeda americana.

Desde o verão passado, a lira tem vindo a perder gradualmente valor face ao dólar, com oscilações mínimas, e muitos analistas turcos alertam para o facto de o banco central turco estar a manter a taxa de câmbio artificialmente estável através de intervenções e restrições à compra de moeda pelas empresas.

De facto, nas últimas semanas, os cambistas do Grande Bazar de Istambul começaram a oferecer taxas de câmbio que, pela primeira vez em décadas, diferem das oficiais, com a lira a ser transacionada até 10% mais barata do que nos bancos.

No sábado já estavam a oferecer mais de 23 liras por um euro, quando a taxa de câmbio oficial era pouco superior a 21 liras, e até 25 liras estavam a ser exigidas como preço de venda.

A Bolsa de Valores de Istambul também começou o dia com uma queda inicial de 6%, mas recuperou ligeiramente depois de as autoridades terem suspendido a negociação para evitar uma venda maciça de ações, um mecanismo que a bolsa aplicou várias vezes no último ano.

No entanto, a bolsa continua a estar em alta face início do mês, quando atingiu o ponto mais baixo, depois de ter acumulado perdas de 15% em três semanas.