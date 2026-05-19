Lisboa lidera `ranking` mundial de congressos internacionais em 2025

A capital portuguesa ficou à frente de Paris, que registou 174 eventos, e de Barcelona, com 166.

O resultado representa uma subida face a 2024, ano em que Lisboa tinha registado 153 congressos e reuniões associativas elegíveis para o `ranking` da ICCA, na sigla em inglês, considerada uma das principais referências mundiais no mercado associativo internacional.

Dos 356 congressos contabilizados para o `ranking` realizados em Portugal em 2025, mais de metade decorreram em Lisboa, no segmento MICE --- congressos, reuniões, incentivos e exposições.

Segundo a Associação Turismo de Lisboa, os congressos e reuniões associativas realizados na cidade concentraram-se, sobretudo, nas áreas médica, tecnológica e científica.

Estes eventos atraíram mais de 100 mil participantes internacionais e tiveram impacto na economia da cidade ao longo de todo o ano, com uma despesa média por participante de 3.000 euros, segundo a mesma entidade.

Citado em comunicado, o diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, António Valle, afirmou que os congressos associativos internacionais têm "um impacto estratégico na economia local e na projeção internacional de Lisboa".

"Este reconhecimento reforça a capacidade da Área Metropolitana de Lisboa para atrair investimento e conhecimento, suportada por infraestruturas preparadas para receber eventos de diferentes dimensões, uma oferta hoteleira e gastronómica qualificada e uma forte conectividade aérea internaciona ", acrescentou.

O `ranking` contabiliza apenas congressos e reuniões associativas internacionais que cumprem critérios de elegibilidade, incluindo realização periódica, rotação entre pelo menos três países ou territórios e um mínimo de 50 participantes presenciais.

Não são incluídos eventos corporativos, feiras, viagens de incentivo, concertos, festivais, eventos desportivos nem reuniões governamentais ou políticas.