Litro de gasóleo baixa 3 cêntimos e de gasolina sobe 1

O preço do litro de gasóleo em Portugal deverá recuar três cêntimos na próxima semana e o da gasolina subir um cêntimo, segundo as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) cedidas à Lusa.

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,925 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,854 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O aumento dos preços dos combustíveis nos últimos meses acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, recuava 1,87% para 88,70 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, de referência nos Estados Unidos da América (EUA), baixava 1,87% para 88,70 dólares.