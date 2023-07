Livre congratula-se com criação de passe ferroviário nacional proposta pelo partido

Em comunicado, o partido de Rui Tavares realçou que "os passageiros da CP Comboios de Portugal garantiram hoje um importante passo para que a mobilidade mais ecológica seja uma alternativa mais barata em tempos de crise económica e ambiental".

O secretário de Estado do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues, emitiu hoje um despacho a autorizar a CP a concretizar o Passe Ferroviário Nacional, uma das propostas bandeira do Livre aprovadas no Orçamento do Estado para 2023, afirmou o partido no texto.

Este passe para os comboios regionais, no valor de 49 euros, vai funcionar com carregamentos mensais.

Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas disse à Agência Lusa que "está criado o Passe Ferroviário Nacional", precisando que, uma vez garantidas as questões técnicas e legais necessárias, o passe "é válido em qualquer comboio regional, independentemente da origem, do destino e do horário".

O novo título pode ser carregado mensalmente, como qualquer outro passe, sendo necessário ser titular de um cartão Cliente CP, adiantou a mesma fonte ministerial, sublinhando, contudo, que a CP vai divulgar "em breve" os "detalhes e as condições de venda deste passe".

Os passes vão ser disponibilizados para venda nas bilheteiras da CP e não acumulam com outros descontos, podendo ser usados no serviço regional de forma ilimitada, mas não para viagens em comboios inter-regionais e urbanos.