Lucro comparável da Sonae Sierra sobe 12,9% para 109,8 ME em 2025

"No final do ano a Sonae Sierra geria, globalmente, ativos no valor de 6.900 milhões de euros com um resultado líquido comparável de 109,8 milhões de euros, um aumento de 12,9% face ao ano anterior", avança a empresa em comunicado.

No ano passado, a especialista em centros comerciais do grupo Sonae refere ainda ter registado um crescimento de 4,6% das vendas dos lojistas e taxa de ocupação de 99,1% na Europa.

A Sonae Sierra destaca ter reforçado em 2025 o seu posicionamento de "plataforma integrada de `real estate`, combinando crescimento orgânico com expansão estratégica".

"Este posicionamento traduz-se num modelo de negócio que articula a gestão e valorização de centros comerciais com a gestão de investimentos, a promoção imobiliária - com destaque para o segmento residencial - e a prestação de serviços para diversas classes de ativos", detalha.

Através desta abordagem, a Sierra salienta atuar "em toda a cadeia de valor do imobiliário, da conceção da tese de investimento ao `design`, promoção e gestão operacional", o que lhe tem permitido "evoluir de um foco em centros comerciais para uma plataforma imobiliária integrada".

Num contexto de mercado que descreve como "exigente", a Sonae Sierra aponta 2025 como "um dos melhores anos da sua história", de acordo com o `Economic, Environmental and Social Report` (EES Report) 2025, que acaba de ser publicado.

Neste percurso, a empresa destaca a aquisição do negócio de `real estate management` da Unibail-Rodamco-Westfield na Alemanha, que lhe permitiu "ampliar a escala e reforçar a presença num dos maiores mercados da Europa".

Com esta operação, a Sierra passou a gerir, globalmente, mais de 560 ativos, num total de cerca de 3,3 milhões de metros quadrados de área bruta locável.

Outro acontecimento apontado como "marcante" foi o lançamento de um fundo de investimento imobiliário aberto destinado a investidores de retalho, em parceria com o Crédito Agrícola, reforçando o foco da Sonae Sierra em soluções de investimento de longo prazo e de elevada qualidade.

Paralelamente, o segmento residencial é apontado como "um dos principais vetores de crescimento futuro da empresa": "O projeto República 5, em Lisboa, foi concluído em 2025, com a componente de habitação totalmente vendida num curto período e a de escritórios com vários pisos ocupados, e o desenvolvimento do projeto Pulse Lisboa, com 40 unidades residenciais, progride rapidamente", refere.

Na expansão do `pipeline` residencial, a Sonae Sierra destaca ainda o desenvolvimento da sua estratégia `build-to-rent` (construir para arrendar), com um projeto no Carvalhido, no Porto, com cerca de 200 unidades residenciais.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira, salienta que, ao longo de 2025, a empresa reforçou "o foco no `core`", ao mesmo tempo que ampliou a sua plataforma nos segmentos retalho e residencial e se consolidou como um "plataforma integrada de imobiliário".