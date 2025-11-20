Lucro da Altri cai 86,2% até setembro para 12,4 ME

O grupo disse ter sido "afetado pelas variações cambiais e pelas tarifas, bem como do incidente da turbina da Celbi (arranque no final de março), e pelo `ramp-up` [aumento acelerado] da fibra solúvel na Biotek".

As receitas totais do grupo atingiram "cerca de 537,8 milhões de euros, um decréscimo de 19,7% face ao período homólogo do ano passado", destacou.

Segundo a Altri, esta queda é "atribuível a uma evolução menos favorável dos preços das fibras `hardwood`, assim como volumes vendidos inferiores, como consequência de um ambiente global menos favorável para o setor".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo atingiu 69,3 milhões de euros até setembro, um valor 61,5% inferior ao mesmo período de 2024, um decréscimo "decorrente de condições de mercado menos favoráveis com impacto em preços, ampliada pela evolução bastante desfavorável" do dólar.

"Apesar de ser um dos produtores de fibras mais eficientes na Europa, o grupo Altri apresentou uma rentabilidade operacional abaixo dos níveis históricos, sendo que este contexto pouco favorável tem levado a ajustamentos do lado da oferta no setor, restabelecendo algum equilíbrio de procura e oferta", salientou a empresa.

Segundo o grupo, tendo em conta o aumento global da procura de fibras, já durante o quarto trimestre, tem havido "uma recuperação ligeira dos preços de fibras", que atingiram mínimos durante o terceiro trimestre deste ano.

Isso permite "antecipar uma melhoria de rentabilidade para o grupo Altri no último trimestre do ano", indicou.

Já o investimento líquido total realizado pela Altri nos primeiros nove meses de 2025 foi de 39,2 milhões de euros, em comparação com os 24,5 milhões de euros no período homólogo.

A dívida líquida do grupo atingiu 346,5 milhões de euros no final de setembro, face aos 317,5 milhões de euros, no final de junho de 2025, uma evolução, "já expectável no nível de investimento relacionado com os vários projetos de diversificação".

Segundo a Altri, "nos primeiros nove meses de 2025, o volume de produção de fibras celulósicas atingiu 810,7 mil toneladas, em linha com o registado no mesmo período de 2024", sendo que o volume total de vendas de fibras até ao final de setembro foi de 805,5 mil toneladas, "2,7% inferior ao período homólogo e em linha com o nível de fibras produzidas no período".