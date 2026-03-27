Lucro da Brisa aumenta 9,5% para 356,8 milhões de euros em 2025
A Brisa Concessão Rodoviária somou 356,8 milhões de euros de lucro no ano passado, uma subida de 9,5% relativamente a 2024, foi hoje comunicado ao mercado.
"O resultado líquido foi de 356,8 milhões de euros, apurado com base num resultado antes de impostos de 519,6 milhões de euros e em 162,8 milhões de euros de imposto sobre o rendimento", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Em 2024, a Brisa tinha totalizado 325,9 milhões de euros de lucro, verificando-se, assim, um acréscimo de 9,5%.
Por sua vez, os rendimentos operacionais ascenderam 5,9% para 893,3 milhões de euros.
As receitas de portagens totalizaram 853,6 milhões de euros, mais 5,8% face ao ano anterior.
Já os gastos operacionais foram de 159,1%, um acréscimo de 3,7%.
Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 6,4% para 734,2 milhões de euros.
No ano passado, a Brisa investiu 63,9 milhões de euros, mais 3,4% face ao período homólogo.
Em dezembro de 2025, a dívida líquida da empresa era de 1.006 milhões de euros, menos 11,6% relativamente a dezembro de 2024.
O Tráfego Médio Diário (TMD) da empresa foi de 25.289 veículos por dia, o que representa um crescimento de 3,7%.
A circulação, por seu turno, cresceu 3,4%, "sendo penalizada pelo facto de 2024 ter sido um ano bissexto".
Em 2025, o número de vítimas mortais e feridos graves em acidentes rodoviários na rede da Brisa caiu, respetivamente, 44% e 16% face a 2019, que é considerado o ano de referência da década.