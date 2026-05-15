Lucro da Brisa cai 44% para 173 milhões de euros em 2025

"O resultado líquido ascendeu a 173,4 milhões de euros, apurado com base num imposto sobre o rendimento de 83,9 milhões de euros e em interesses sem controlo de 118,3 milhões de euros", lê-se no relatório do grupo.

Em 2024, a Brisa tinha somado 309,5 milhões de euros de lucro.

No ano passado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo fixou-se em 860,9 milhões de euros, mais 5,3% em comparação com 2024.

Por sua vez, os proveitos operacionais avançaram 13% para 1.231,6 milhões de euros.

Os custos operacionais representaram 370,7 milhões de euros, um aumento de 35,8%.

Os encargos com pessoal situaram-se em 159 milhões de euros. Só em Portugal, os encargos com as remunerações dos trabalhadores foram de cerca de 137 milhões de euros.

Já os resultados financeiros foram negativos em 96,2 milhões de euros, mais do que duplicando (121%) o resultado obtido no ano anterior.

A Brisa investiu 109 milhões de euros em 2025, acima dos 83,2 milhões de euros de 2024.

No final do ano passado, a dívida financeira líquida do grupo estava em 2.108,8 milhões de euros, abaixo dos 2.163,1 reportados em 2024.

Em Portugal, o grupo contava, no final de 2025, com 3.053 trabalhadores, sendo que 299 entraram para os quadros nesse mesmo ano.

A Brisa gere, em Portugal, 11 autoestradas, num total de 1.100 quilómetros (km) de operação. Destes, 1.014 km correspondem a sublanços com portagens.

"Ao longo de 2025, a Brisa registou na totalidade das redes de autoestradas por si operadas mais de 267,7 milhões de transações, o que representou um acréscimo de 3,5% face ao ano anterior. O peso do sistema Via Verde atingiu os 85,1%, um acréscimo de 0,3 pontos percentuais face aos 84,8% registados em 2024", detalhou.