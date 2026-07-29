Lucro da Corticeira Amorim cai 31,7% para 25,2 ME no 1.º semestre

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou o primeiro semestre de 2026 com um resultado líquido de 25,2 milhões de euros [36,836 milhões de euros no primeiro semestre de 2025], refletindo o impacto de custos não-recorrentes relacionados com a implementação da reestruturação do segmento de pavimentos da Amorim Cork Solutions e com iniciativas de ajustamento da estrutura de custos face aos atuais níveis de atividade (14,7 milhões de euros)", lê-se num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).