Lucro da Corticeira Amorim cai 31,7% para 25,2 milhões de euros no 1º semestre

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou o primeiro semestre de 2026 com um resultado líquido de 25,2 milhões de euros [36,836 milhões de euros no primeiro semestre de 2025], refletindo o impacto de custos não-recorrentes relacionados com a implementação da reestruturação do segmento de pavimentos da Amorim Cork Solutions e com iniciativas de ajustamento da estrutura de custos face aos atuais níveis de atividade (14,7 milhões de euros)", lê-se num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Considerando apenas o segundo trimestre deste ano, o lucro da Corticeira Amorim recuou 51,9%, para 9,809 milhões de euros, face aos 20,413 milhões de euros do mesmo período de 2025.

De janeiro a junho, as vendas consolidadas da empresa de Mozelos, Santa Maria da Feira, somaram 445,8 milhões de euros, uma redução de 5,8% face ao período homólogo.

Segundo a Corticeira, a evolução das vendas foi "penalizada pela depreciação do dólar". Excluindo este efeito, o decréscimo teria sido de 4,6%.

"A atividade permaneceu condicionada pela contração dos volumes, transversal a todas as unidades de negócio, e por um `mix` de produto menos favorável na Amorim Cork, em particular no segmento de rolhas para vinhos tranquilos", indica o comunicado.