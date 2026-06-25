Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 milhões de euros em 2025

Em comunicado, a CP -- Comboios de Portugal destaca tratar-se do quarto ano consecutivo de resultados líquidos positivos, o que "levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a reclassificar a CP como entidade de mercado, retirando-a do perímetro orçamental do Estado, evidenciando o reforço da sua solidez económico-financeira e da sua autonomia no contexto do setor público empresarial".

Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros, e pelo aumento do volume de serviços de manutenção prestados a terceiros, que ascendeu a 21,4 milhões de euros.Em comunicado, a CP -- Comboios de Portugal destaca tratar-se do quarto ano consecutivo de resultados líquidos positivos, o que "levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a reclassificar a CP como entidade de mercado, retirando-a do perímetro orçamental do Estado, evidenciando o reforço da sua solidez económico-financeira e da sua autonomia no contexto do setor público empresarial".



Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros, e pelo aumento do volume de serviços de manutenção prestados a terceiros, que ascendeu a 21,4 milhões de euros.



A CP destaca o "novo recorde deste século" no número de passageiros transportados, "consolidando a tendência de incremento da utilização do transporte ferroviário em Portugal" e "contribuindo simultaneamente para a redução da pegada carbónica, o reforço da coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos".



Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, que "alargou o acesso ao comboio e incentivou a utilização de soluções de mobilidade mais sustentáveis", o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões.