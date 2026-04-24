Lucro da CUF SGPS sobe 6,4% para 49 milhões de euros em 2025

Em 2025, os rendimentos operacionais da CUF SGPS atingiram 943,7 milhões de euros, um crescimento de 8,9% relativamente ao ano anterior, indicou, em comunicado.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) progrediu 9,6%, neste período, para 170,4 milhões de euros.

"Na dimensão da prestação de cuidados de saúde, o ano de 2025 traduziu-se em 3,3 milhões de consultas, 14,6 milhões de exames, 68.000 cirurgias, 4.900 partos e 425.000 episódios de urgência", detalhou, na mesma nota.

Em particular na área da oncologia, foram tratados 8.600 doentes e realizados mais de 4.000 novos diagnósticos.

No período em análise, o CUF Academic Center desenvolveu 152 ensaios clínicos e estudos observacionais.

A CUF abriu 13 centros de saúde na Grande Lisboa e inaugurou novas unidades, como as clínicas em Mafra e Quinta da Lomba, Barreiro.

Por outro lado, foi anunciada a construção de um hospital no Barreiro, com 50 milhões de euros de investimento e abertura prevista para 2028, que vai criar 300 novos postos de trabalho.

Ao longo do ano, a CUF concretizou investimentos de 86,9 milhões de euros para a expansão da sua rede, inovação tecnológica, digitalização, cibersegurança, sistemas de informação e diferenciação clínica.