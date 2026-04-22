Lucro da Infraestruturas de Portugal sobe 8,8% para 135 milhões de euros em 2025

"O resultado líquido da IP em 2025 fixou-se nos 135 milhões de euros, o valor mais alto desde a criação da IP em 2015, o que representa uma melhoria de 11 milhões de euros face ao resultado líquido positivo de 124 milhões de euros registado em 2024", lê-se no relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta evolução deveu-se principalmente à manutenção dos rendimentos e ao aumento dos gastos operacionais ter sido mais do que compensado com a diminuição dos gastos financeiros e com impostos, de acordo com a IP.

Já o resultado operacional do grupo foi 319 milhões de euros.

A IP explica que as variações com impacto nos rendimentos operacionais estão ligadas ao aumento do rendimento com as principais receitas, designadamente, da Consignação do Serviço Rodoviário (+19 milhões de euros) e da Tarifa de Utilização da Infraestrutura Ferroviária (+8 milhões de euros), parcialmente compensadas pela redução do rendimento com as Portagens das Vias IP (-21 milhões de euros).

Por outro lado, os gastos operacionais fixaram-se em 1.234 milhões de euros, "representando um crescimento de cerca de 16 milhões de euros face ao ano anterior, essencialmente justificado pelo crescimento dos valores associados à conservação e manutenção das redes rodoviária e ferroviária, os quais ascenderam a 245 milhões de euros, mais 17 milhões de euros do que o valor executado em 2024".

Por sua vez, o resultado financeiro registou uma melhoria de 12 milhões de euros.