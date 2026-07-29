Lucro da Jerónimo Martins cai 3,5% no 1.º semestre para 260 ME

Entre janeiro e junho, as vendas cresceram 5,1% para 18.282 milhões de euros, num "contexto geopolítico marcado pelo acentuar da incerteza e pela pressão acrescida sobre os custos, em particular os associados aos combustíveis", em que "os consumidores mantiveram, no que respeita ao consumo alimentar, uma postura contida, continuando a privilegiar preços baixos e ofertas promocionais", refere o grupo, em comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu 1.235 milhões de euros, um aumento de 7,6% homólogos.