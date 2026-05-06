Economia
Lucro da Jerónimo Martins cai 6,8% para 119 milhões de euros no primeiro trimestre
O lucro da Jerónimo Martins caiu 6,8% no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, para 119 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce e Biedronka justifica o resultado com "os efeitos, no trimestre, dos juros e das diferenças cambiais apurados com a capitalização das rendas, de acordo com a IFRS16".
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