Lucro da Jerónimo Martins sobe 8% em 2025 para 646 ME

Em 2025, as vendas consolidadas subiram 7,6% (+6,7% a taxas de câmbio constantes), para 35.991 milhões de euros.

"Este crescimento robusto das vendas, aliado ao reforço da disciplina de custos, da eficiência operacional e das medidas de produtividade, permitiu proteger as margens em relação à forte pressão competitiva, aumento dos custos com remunerações, e outras fontes de inflação de custos", refere a Jerónimo Martins, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 2.480 milhões de euros, uma subida 11,1% face ao ano passado.

Em 2025, "o grupo investiu mais de 360 milhões de euros em medidas de reconhecimento a colaboradores", refere.