Lucro da Mapfre sobe 12,7% no primeiro trimestre para 310,9 milhões de euros

Segundo os resultados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, os lucros da Mapfre aumentaram entre janeiro e março, comparando com o primeiro trimestre de 2025, apesar de uma queda de 2,2% no valor das apólices, para 8.400 milhões de euros, devido à depreciação de divisas.

As receitas totais do grupo Mapfre, presente em vários continentes, ascenderam a 9.697 milhões de euros no primeiro trimestre (menos 1,9% do que no mesmo período de 2025).

Todas as regiões que opera contribuíram de forma positiva para o resultado global do primeiro trimestre, disse a empresa, que revelou que na Península Ibérica teve lucros de 137,8 milhões de euros (mais 13,9%).

Em Portugal, as apólices alcançaram 107 milhões de euros no primeiro trimestre, segundo a Mapfre.

O presidente da Mapfre, Antonio Huertas, citado num comunicado da empresa, considerou que a seguradora teve "um excelente primeiro trimestre", apesar do "complexo contexto geopolítico".

Huertas destacou que a rentabilidade do grupo continua a melhorar "de forma consistentes na maioria dos negócios" e que há "um otimismo prudente" em relação a 2026.

O grupo de seguros teve um lucro líquido recorde de 1.079 milhões de euros em 2025, mais 19,6% do que no ano anterior.