Lucro da Netflix aumenta 8,8% no segundo trimestre

Num comunicado à imprensa na quinta-feira, a empresa que garante serviço de vídeo `streaming` por subscrição adiantou que o aumento do lucro foi impulsionado pelo crescimento da base de assinantes e dos preços, bem como pela subida da receita publicitária.

As receitas no segundo trimestre de 2026 ascenderam a 12,56 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros), mais 13,36% face a período homólogo.

A Netflix alcançou um crescimento de receita de dois dígitos em todas as regiões, superando "a marca de quatro mil milhões de dólares em receita trimestral na Europa, no Médio Oriente e em África e de 1.500 milhões na América Latina e na região da Ásia-Pacífico", acrescentou a empresa.

No primeiro semestre, o lucro acumulado da empresa sediada em Silicon Valley, no estado norte-americano da Califórnia, foi de 8,7 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros), uma subida de 44,37% face ao primeiro semestre de 2025, e a receita semestral de 24,81 mil milhões de dólares (21,7 mil milhões de euros), mais 14,75%.

Nos primeiros seis meses do ano, os assinantes da plataforma acumularam mais de 97 mil milhões de horas de visualização, mais 2% face ao ano anterior.

Os dados da Netflix sugerem que o ritmo de consumo acelerou, apesar da concorrência pela atenção do público com grandes eventos desportivos, nomeadamente os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina (Itália), e o Mundial2026 de futebol.

"Conteúdos em idiomas diferentes do inglês representaram, mais uma vez, mais de um terço do total de visualizações neste semestre, com destaque para os títulos da Coreia do Sul, do Japão, de Espanha e da Índia", acrescentou a empresa.

Para o próximo trimestre, a empresa de entretenimento prevê um aumento de receita de 12%, através do crescimento expressivo no número de assinantes, nos preços e na receita publicitária.