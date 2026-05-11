Lucro da NOS sobe 4,7% no 1.º trimestre para 62 milhões de euros

Em igual período, a receita consolidada "atingiu 460,2 milhões de euros, um crescimento de 1,9% com um forte contributo das receitas dos segmentos de TI e de cinema e audiovisuais", adianta o grupo liderado por Miguel Almeida.

"Num trimestre impactado pelas tempestades que afetaram grande parte da zona centro do país, as receitas de telecomunicações mantiveram-se em linha com o mesmo período do ano passado, nos 389,8 milhões de euros, com as receitas do segmento empresarial a cresceram 5,5%", adianta a NOS.

As receitas de TI, ou seja, de tecnologias de informação, "segmento de negócio da NOS que agrega receitas de TI da NOS e da Claranet Portugal, aumentaram 16,0% para 54,4 milhões de euros face ao primeiro trimestre do ano passado, com as receitas de Serviços e de Equipamentos e Licenças a revelarem crescimento".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) "melhorou 3,1% face aos primeiros três meses do ano passado para 203,3 milhões de euros, com contributos positivos de todos os segmentos de negócio".