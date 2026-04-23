Lucro da operadora de jogo de Macau Sands China sobem 23,6% até março

De acordo com os resultados divulgados hoje pela empresa-mãe, a norte-americana Las Vegas Sands, as receitas líquidas totais da Sands China subiram 23,6% para 2,1 mil milhões de dólares (1,79 mil milhões de euros) em comparação com o mesmo período de 2025.

O lucro líquido do operador em Macau - capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal - aumentou 45,5% para 294 milhões de dólares (250 milhões de euros) durante o trimestre.

No mesmo período, as operações da Sands China no território apresentou lucros operacionais de 633 milhões de dólares (538 milhões de euros), representando um crescimento superior a 18%.

A administração do grupo atribuiu o desempenho ao foco estratégico no segmento `premium` - grandes apostadores mas que não recorrem ao crédito - , que atualmente lidera o mercado de Macau.

Entre as propriedades da empresa, o The Londoner Macao registou uma subida considerável das receitas para 754 milhões de dólares (641 milhões de euros), enquanto o The Venetian Macao gerou 710 milhões de dólares (604 milhões de euros) em receitas líquidas.

A empresa destacou que o crescimento atual em Macau tem sido impulsionado pelo "segmento premium", um mercado em que a "concorrência é intensa" e o sucesso depende da combinação de suítes de luxo com "níveis de serviço excecionais".

Tendo em vista angariar mais clientes desse setor, a empresa está a proceder a uma renovação da maior propriedade no território, o The Venetian Macao, com novos quartos disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2026, e a conclusão da renovação total e da introdução de suítes adicionais, prevista para o final de 2027 ou início de 2028.

A empresa conseguiu também uma quota de 25,7% das receitas no mercado de massas, marcando o melhor desempenho da empresa entre os pequenos apostadores desde o primeiro trimestre de 2024.

Em Singapura, a Las Vegas Sands também reportou crescimento, embora os totais financeiros específicos para a região tenham sido apresentados no contexto da execução estratégica mais ampla da empresa-mãe.

O centro comercial The Shoppes at Marina Bay Sands, em Singapura, registou 69 milhões de dólares (59 milhões de euros) em receitas brutas no trimestre, mantendo uma taxa de ocupação elevada de 96,6%.

No conjunto do portefólio asiático de retalho, as operações geraram 204 milhões de dólares (173 milhões de euros) em receitas brutas, com uma margem de lucro operacional de 87,7%.

Apesar do forte crescimento da receita, a empresa salientou que os investimentos acrescidos em níveis de serviço e contratação de pessoal continuarão a afetar as margens de lucro.

Para o futuro, a Las Vegas Sands estabeleceu como objetivo alcançar 700 milhões de dólares (595 milhões de euros) em lucros operacionais trimestrais, à medida que continua a implementar estratégias de investimento e operação.