Lucro da operadora de jogo em Macau Sands China cai 14,2% em 2025

A empresa tinha terminado 2024 com lucros de 1,05 mil milhões de dólares (877,1 milhões de euros), um aumento de 50,9%.

A Sands terminou o ano passado com uma queda homóloga de 10,1% dos lucros nos últimos três meses, invertendo uma subida homóloga de 1,5% no terceiro trimestre. A operadora tinha registado descidas de 13% e 32% nos lucros no primeiro e segundo trimestres, respetivamente.

Os lucros encolheram apesar das receitas dos cinco casinos da Sands em Macau terem subido 5,1% em 2025, para 7,44 mil milhões de dólares (6,21 mil milhões de euros).

O aumento homólogo das receitas foi ainda maior no último trimestre, 16,4%, para 2,05 mil milhões de dólares (1,71 mil milhões de euros).

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Com as receitas a subir, a Sands China registou lucros operacionais de 608 milhões de dólares (507,8 milhões de euros) no último trimestre de 2025, uma subida de 6,5% em termos anuais.

Mas no total do ano passado, os lucros operacionais do grupo encolheram 0,86%, para 2,31 mil milhões de dólares (1,93 mil milhões de euros).

Numa teleconferência com investidores, o presidente da Sands China, Grant Chum Kwan Lock, referiu que as despesas da empresa aumentaram no quarto trimestre, devido aos dois jogos de pré-época da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Os dois jogos, em 10 e 12 de outubro, trouxeram a Macau as equipas dos Brooklyn Nets e dos Phoenix Suns e encheram a Venetian Arena, propriedade da Sands China, que tem capacidade para 14 mil pessoas.

Foram os primeiros jogos da NBA na China depois de seis anos de rutura.

Em 09 e 11 de outubro de 2026 os Houston Rockets irão defrontar, no mesmo local, os Dallas Marevicks, cujo dono é Patrick Dumont, diretor executivo da empresa-mãe da Sands China, a norte-americana Las Vegas Sands (LVS).

O presidente da LVS, Robert Goldstein, recordou que a operadora fez um "compromisso de uma década de realizar investimentos que reforcem a atratividade de Macau para o turismo de negócios e lazer e apoiem o seu desenvolvimento como um centro mundial".

"Continuamos entusiasmados com as nossas oportunidades de alcançar crescimento tanto em Macau como em Singapura, nos próximos anos", notou Goldstein, citado num comunicado da Sands China.

A empresa é uma das seis concessionárias de casinos que operam na região chinesa e cujo contrato de concessão, válido por 10 anos, entrou em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Na altura, as seis operadoras comprometeram-se a investir "mais de 100 mil milhões de patacas" (10,4 mil milhões de euros) em elementos não ligados ao jogo. A Sands anunciou "um jardim de inverno icónico" com 50 mil metros quadrados.

A Sands China fez investimentos totais no valor de 274 milhões de dólares (228,9 milhões de euros) entre outubro e dezembro, incluindo 121 milhões de dólares (101,1 milhões de euros) em Macau.