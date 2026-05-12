Lucro da Petrobras cai 7,2% até março para 5,65 mil milhões de euros

Por outro lado, de acordo com um relatório enviado às bolsas de valores do Brasil, Nova Iorque e Madrid, o lucro da empresa representou um aumento de 109% face ao último trimestre do ano passado.

A receita de vendas da petrolífera atingiu 123,7 mil milhões de reais (21,4 mil milhões de euros), um ligeiro aumento de 0,4% face ao período entre janeiro e março de 2025.

O diretor financeiro da Petrobras afirmou, em declarações citadas no relatório, que o resultado se deveu ao excelente desempenho dos ativos da empresa, bem como à produção recorde de petróleo e gás.

Os lucros reflectem "a força e a eficácia" da estratégia da maior empresa do Brasil, afirmou Fernando Melgarejo.

Os investimentos, por sua vez, atingiram 5,11 mil milhões de dólares norte-americanos (4,34 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, uma subida homóloga de 25%, e foram gastos sobretudo em atividades de produção.

Quanto ao lucro operacional ajustado, foi de 59,6 mil milhões de reais (10,3 mil milhões de euros), uma variação negativa de 2,4% face ao mesmo período de 2025.

A dívida bruta da petrolífera atingiu 71,2 mil milhões de dólares (60,5 mil milhões de euros), 10,4% superior à do primeiro trimestre do ano passado.

A Petrobras terminou 2025 com um lucro líquido de 110,1 mil milhões de reais (18 mil milhões de euros), o triplo do registado no ano anterior, um marco celebrado pela administração em plena queda do preço internacional do crude.

Por outro lado, nos últimos meses, a petrolífera tem beneficiado da subida dos preços provocada pela guerra no Irão, embora tenha sofrido pressões do Governo brasileiro para limitar os aumentos para os consumidores.

No início de abril, a Petrobras demitiu o diretor de logística responsável pelas áreas de vendas e formação de preços de combustíveis, uma semana após o Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, criticar o valor do leilão do gás de cozinha.

O Brasil atingiu em março, pelo segundo mês consecutivo, um recorde na produção de petróleo e gás natural com 5,53 milhões de barris de óleo equivalente por dia, segundo o boletim mensal da Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP), órgão regulador do setor no país.

Os campos de extração operados pela Petrobras, em consórcio ou não com outras petrolíferas, segundo a ANP, produziram 88,23% do total de petróleo e gás natural.