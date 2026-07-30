Lucro da REN sobe 42,1% para 93,4 ME no 1.º semestre

"O resultado líquido ascendeu a 93,4 milhões de euros, representando um crescimento de 27,7 milhões de euros (+42,1%), face ao primeiro semestre de 2025", anunciou, em comunicado, a empresa.

Para este resultado pesou o crescimento do resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), a redução de 14,6 milhões de euros resultando da eliminação da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) no setor do gás, bem como um ganho de 4,1 milhões de euros decorrente de decisões do Tribunal Constitucional e uma melhoria de 2,8 milhões de euros nos resultados financeiros.

Já no sentido contrário, aparece um aumento de 13,2 milhões de euros no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC).

Entre janeiro e junho, o EBITDA da REN fixou-se em 284,2 milhões de euros, um acréscimo de 10,8% face ao primeiro semestre de 2025.

O investimento (capex) da empresa situou-se em 184,6 milhões de euros no período em análise, mais 23,1% face ao ano anterior.

Por sua vez, no primeiro semestre, os custos operacionais do negócio doméstico foram de 108,7 milhões de euros, um aumento de 6,4%.

Já a dívida líquida representou 2.382,8 milhões de euros, menos 16,7 milhões de euros relativamente ao primeiro semestre de 2025.

"Nos primeiros seis meses de 2026, o consumo de eletricidade atingiu 27,2 TWh [terawatts-hora], o valor mais elevado de sempre registado no sistema nacional num primeiro semestre, superando em cerca de 0,9 TWh o anterior máximo, verificado em 2025. Este valor representa um crescimento homólogo de 3,5%, ou de 3,3% com correção dos efeitos da temperatura e do número de dias úteis", destacou.

Neste período, a produção renovável assegurou 70,4% do consumo.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da REN baixaram 0,42% para 3,52 euros.