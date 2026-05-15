Lucro da Semapa dispara e ultrapassa 513 milhões de euros até março

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no primeiro trimestre de 2026, incluindo o contributo da Secil, atingiu os 513,3 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Já o volume de negócios baixou 14,1% para 478,4 milhões de euros.

Entre janeiro e março, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa fixou-se em 70,9 milhões de euros, abaixo dos 119,6 milhões de euros do primeiro trimestre de 2025.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Semapa recuaram 0,43% para 23 euros.