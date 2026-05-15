Lucro da Semapa dispara e ultrapassa 513 milhões de euros até março
A Semapa totalizou 513,3 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses do ano, acima dos 39,6 milhões de euros reportados em igual período de 2025, foi hoje comunicado ao mercado.
"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no primeiro trimestre de 2026, incluindo o contributo da Secil, atingiu os 513,3 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Já o volume de negócios baixou 14,1% para 478,4 milhões de euros.
Entre janeiro e março, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa fixou-se em 70,9 milhões de euros, abaixo dos 119,6 milhões de euros do primeiro trimestre de 2025.
Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Semapa recuaram 0,43% para 23 euros.