Lucro da Sonae sobe 20,5% no primeiro semestre para 123 ME

"Esta evolução reflete o crescimento dos negócios nacionais e internacionais, os ganhos de eficiência, o constante investimento no desenvolvimento dos negócios e a forte solidez financeira", indica o grupo português num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No segundo trimestre deste ano, o resultado líquido atribuível a acionistas atingiu 75 milhões de euros, registando um aumento homólogo de 27,3%.