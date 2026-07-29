Economia
Lucro da Sonae sobe 20,5% no primeiro semestre para 123 ME
O lucro da Sonae aumentou 20,5% no primeiro semestre face ao mesmo período de 2025, para 123 milhões de euros, impulsionado pelos negócios nacionais e internacionais e ganhos de eficiência, anunciou hoje a empresa.
"Esta evolução reflete o crescimento dos negócios nacionais e internacionais, os ganhos de eficiência, o constante investimento no desenvolvimento dos negócios e a forte solidez financeira", indica o grupo português num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
No segundo trimestre deste ano, o resultado líquido atribuível a acionistas atingiu 75 milhões de euros, registando um aumento homólogo de 27,3%.
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