Lucro do Abanca Portugal cresce 11,9% para 41,6ME no 1.º semestre após integração do Eurobic

O lucro de janeiro a junho deste ano compara com 37,2 milhões de euros no período homólogo, de acordo com a apresentação de resultados da instituição financeira portuguesa, filial do grupo espanhol após a incorporação do Eurobic.

O grupo bancário controlado por Juan Carlos Escotet Rodríguez, `chairman` da instituição financeira, comprou em Portugal o Eurobic em 2024 e concluiu a integração no último trimestre de 2025, encerrando 24 agências no país.

Após a conclusão desse processo, o negócio da filial portuguesa passou a representar 17% das receitas globais do grupo no final de junho, sendo objetivo do Abanca que o mercado português represente 20% do volume de negócios e dos resultados consolidados, segundo o relatório de apresentação dos resultados.