Lucro do Banco Montepio recua 31% para 23,6 milhões de euros até março

"Este valor compara com 34,2 milhões de euros no período homólogo de 2025, refletindo a normalização do custo do risco após uma reversão extraordinária de imparidades de crédito registada no primeiro trimestre de 2025, no montante de 12,3 milhões de euros, mantendo-se em 2026 um nível de imparidades historicamente baixo", detalha o banco.

Excluindo este impacto, o resultado líquido dos primeiros três meses de 2026 teria aumentado 11%, "refletindo o reforço da performance operacional e recorrente do Banco Montepio", acrescenta.