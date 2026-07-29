Lucro do BCP sobe quase 13% para 565,8 milhões de euros no 1º semestre

"O grupo teve um resultado de 565,8 milhões de euros, um aumento de 12,7%, refletindo a capacidade do banco gerar valor", anunciou o presidente executivo do banco, Miguel Maya, em conferência de imprensa em Oeiras, Lisboa.

Para o líder do BCP, este foi um semestre "com bons resultados, bem conseguido".

Por sua vez, o resultado líquido da atividade em Portugal situou-se nos 470,2 milhões de euros até junho, mais 10,9%.

Já o resultado líquido das operações internacionais avançou 25,2%, no período em análise, para 183,5 milhões de euros relativamente ao primeiro semestre do ano anterior.

Destaca-se aqui o Bank Millennium, com 166,9 milhões de euros de lucro, um acréscimo de 38,7% face à primeira metade de 2025.

Entre janeiro e junho, os clientes ativos do banco subiram 4% para 7,4 milhões.

Os clientes `mobile` expandiram-se 8%, representando 75% da base de clientes em junho do corrente ano.

No primeiro semestre, os custos operacionais do banco atingiram 720,2 milhões de euros, uma progressão de 5,4%.

Os resultados antes de imparidades e provisões foram de 1.230,1 milhões de euros, acima dos 1.164,4 milhões de euros anteriormente reportados.

O resultado antes de impostos, por seu turno, fixou-se em 936,4 milhões de euros, quando no período homólogo tinha sido de 788,9 milhões de euros.

A margem financeira do grupo aumentou 3,4% nos primeiros seis meses do ano.

As comissões somaram 361,7 milhões de euros, um valor superior aos 347,3 milhões de euros da primeira metade de 2025.

Só em Portugal, as comissões representaram 322,4 milhões de euros, mais 5%.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP recuaram 3,14% para 1,02 euros.