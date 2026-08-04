Economia
Lucro do Novo Banco cai quase 16% para 367 milhões de euros no 1º semestre
Lisboa, 04 ago 2026 (Lusa) -- O Novo Banco totalizou 367,2 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, uma descida de 15,6% relativamente ao mesmo período de 2025, foi hoje anunciado.
Entre janeiro e junho, "o resultado líquido foi de 367,2 milhões de euros", evidenciando uma redução de 15,6% face ao período homólogo, que "reflete o aumento dos custos extraordinários associados ao processo de venda do banco [ao grupo francês BPCE], bem como uma taxa efetiva de imposto superior", indicou, em comunicado.
Por sua vez, o resultado operacional caiu 13,1% para 466,7 milhões de euros.
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